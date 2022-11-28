Заселяються по 55 людей. У Скадовську окупанти масово захоплюють будинки місцевих

Листопад, 28 в 17:06

Російські військові, їх родини та місцеві колаборанти захопили понад 180 цивільних будинків в окупованому Скадовську Херсонської області.

Про це повідомляє Скадовська міська рада.

Влада зазначає, що найбільше будинків було зайнято саме у місті. Також окупанти заселились у будинки Скадовської громади поза межами міста.

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– У більшості випадків до вільного житла вселились військові РФ, але є випадки заселення переселенцями або жителями з території РФ. Хоча зрозуміло, що у всіх випадках злочин скоєно за безпосередньої участі загарбницької армії військових РФ, – йдеться у повідомленні.

Було зафіксовано 133 випадки, коли до будинків заселились саме військові РФ. У семи випадках будинки були захоплені родинами окупантів. Крім того, були випадки, коли до будинків заселялись переселенці або колаборанти з Москви.

– Здебільшого заявники зазначали, що до їх житла заселено від 2 до 25 осіб. Найчастіше це військові РФ, які селяться в будинки групами. Відомо про заселення домоволодіння 55 військовими РФ. Проте є і випадки зайняття будинків групами людей по 2-4 особи, – додали у міській раді.

Фото: ГУР