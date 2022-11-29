Атаки РФ на Украину не сломят украинцев, но подстегивают союзников увеличивать помощь – Столтенберг

Ноябрь, 29 в 15:29

Брутальные атаки России на гражданскую инфраструктуру Украины не сломят украинский народ, и в то же время – подстегивают союзников предоставлять Украине лишь большую поддержку.

Об этом 29 ноября в Бухаресте заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он отметил, что целью российских ударов по инфраструктуре является причинение как можно больших страданий украинским гражданским, чтобы сломить их приверженность и единство в противодействии российскому вторжению.

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– Я совершенно уверен, что президент Путин не достигнет успеха в том, чтобы украинский народ, украинские вооруженные силы и украинское руководство отступили, но и даже еще больше мобилизует их. Это подстегивает союзников по НАТО делать еще больше, – заявил Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что нужно гарантировать, что Россия не победит, ведь если “Путин выиграет эту войну, то месседж будет о том, что когда авторитарные лидеры используют брутальную силу, вторгаясь в другую страну, нарушают международное право, они могут достигнуть своей цели”.

– Это будет трагедией для Украины, но и сделает весь мир опасным и более уязвимым. В наших интересах продолжать поддерживать Украину, – подчеркнул Столтенберг.

Он высказал ожидания, что на встрече в Бухаресте “месседж от всех союзников будет о том, что мы должны делать больше – помочь Украине отремонтировать разрушенную критическую инфраструктуру, включая поставки газа, но и также, чтобы помочь отражать атаки как таковые”.

По его словам, необходимо гарантировать, что системы ПВО, которые уже были поставлены, функционируют. А потому нужно поставлять запасные части и боеприпасы.