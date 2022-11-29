Атаки РФ на Україну не зламають українців, але підганяють союзників збільшувати допомогу – Столтенберг

Листопад, 29 в 15:29

Брутальні атаки Росії на громадянську інфраструктуру України не зламають український народ, і водночас – підганяють союзників надавати Україні лише більшу підтримку.

Про це 29 листопада в Бухаресті заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Він зазначив, що метою російських ударів по інфраструктурі є заподіяння якомога більших страждань українським цивільним, щоб зламати їхню прихильність та єдність у протидії російському вторгненню.

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– Я абсолютно впевнений, що президент Путін не досягне успіху в тому, щоб український народ, українські збройні сили та українське керівництво відступили, але навіть ще більше мобілізує їх. Це підштовхує союзників по НАТО робити ще більше, – заявив Столтенберг.

Генсек НАТО наголосив, що потрібно гарантувати, що Росія не переможе, адже якщо “Путін виграє цю війну, то меседж буде про те, що коли авторитарні лідери використовують брутальну силу, вторгаючись до іншої країни, порушують міжнародне право, вони можуть досягти своєї мети”. .

– Це буде трагедією для України, але й зробить увесь світ небезпечним та вразливішим. У наших інтересах продовжуватиме підтримувати Україну, – підкреслив Столтенберг.

Він висловив сподівання, що на зустрічі в Бухаресті “меседж від усіх союзників буде про те, що ми маємо робити більше – допомогти Україні відремонтувати зруйновану критичну інфраструктуру, включаючи постачання газу, а також щоб допомогти відбивати атаки як такі”.

За його словами, необхідно гарантувати, що системи ППО, які вже були поставлені, функціонують. А тому потрібно постачати запасні частини та боєприпаси.