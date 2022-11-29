Ноябрь, 29 в 18:43

На данный момент вариантов для введения режима прекращения огня в Украине нет, Киев и Москву нельзя посадить за стол переговоров, считает президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Он отметил, что переговоры и прекращение огня в нынешней ситуации только закрепили бы несправедливость, которая уже “была сотворена”.

– Это означало бы, что Россия оставляет за собой оккупированную территорию, а значит – будет одобрено нарушение границ, пренебрежение международным правом и воровство территорий. Это не может быть смыслом режима прекращения огня, – сказал Штайнмайер в интервью Deutsche Welle.

Кроме того президент Германии добавил, что его страна пока не видит, какие именно гарантии безопасности для Украины могли бы быть сейчас.

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По его словам, формулировки гарантий безопасности напрямую связаны с завершением войны. И если сейчас непонятно, как именно завершится война, то и о гарантиях безопасности пока говорить преждевременно.

В ответ на критику в адрес правительства Германии за то, что там не хотят предоставить Украине танки, о которых Киев просит с самого начала полномасштабной войны, Штайнмайер отметил, что Берлин сделал выбор в пользу помощи с противовоздушной обороной, так как именно она помогает защищать украинские города от ракет и дронов.

По его словам, 60-70% российских воздушных налетов успешно отражаются украинской армией, в том числе благодаря немецкой военной поддержке.