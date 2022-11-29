Листопад, 29 в 18:43

Наразі варіантів для запровадження режиму припинення вогню в Україні немає, Київ та Москву не можна посадити за стіл переговорів, вважає президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Він зазначив, що переговори та припинення вогню у нинішній ситуації тільки закріпили б несправедливість, яка вже “була створена”.

– Це означало б, що Росія залишає за собою окуповану територію, а отже – буде схвалено порушення кордонів, нехтування міжнародним правом та крадіжка територій. Це не може бути сенсом режиму припинення вогню, – сказав Штайнмаєр в інтерв’ю Deutsche Welle.

Крім того, президент Німеччини додав, що його країна поки що не бачить, які саме гарантії безпеки для України могли б бути зараз.

Зараз дивляться

За його словами, формулювання гарантій безпеки безпосередньо пов’язані із завершенням війни. І якщо зараз незрозуміло, як саме завершиться війна, то й про гарантії безпеки поки що говорити передчасно.

У відповідь на критику на адресу уряду Німеччини за те, що там не хочуть надати Україні танки, про які Київ просить від початку повномасштабної війни, Штайнмаєр зазначив, що Берлін зробив вибір на користь допомоги з протиповітряною обороною, оскільки саме вона допомагає захищати українські міста від ракет і дронів.

За його словами, 60-70% російських повітряних нальотів успішно відбиваються українською армією, зокрема завдяки німецькій військовій підтримці.