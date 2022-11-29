Ноябрь, 29 в 11:13

Российские войска, вероятно, готовятся нанести новую волну ракетных ударов по Украине в ближайшую неделю.

Об этом аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили в своей сводке.

Подготовка россиян, по свидетельству специалистов, не является очередной эскалацией, потому что ракетный арсенал РФ – достаточно ограничен.

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В ISW предполагают, что новой волной ракетных ударов оккупанты, очевидно, стремятся поддержать темп последних ударов.

Напомним, о новой волне ударов РФ предупреждал недавно президент Украины Владимир Зеленский.

Это подчеркивала и глава объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, накануне в Черном море заступил на дежурство дополнительный российский ракетоносец, что свидетельствует о том, что РФ готовится возобновить волну массированных ракетных ударов в течение следующей недели.

К слову, аналогичные прогнозы появились и у российских военных блогеров.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 279-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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