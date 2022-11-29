РФ готується до нової хвилі ракетних ударів: чи буде це ескалацією
Російські війська, імовірно, готуються завдати нової хвилі ракетних ударів по Україні найближчого тижня.
Про це аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили в своєму зведенні.
Підготовка росіян, за свідченнями фахівців, не є черговою ескалацією, тому що ракетний арсенал РФ – доволі обмежений.
Тож у ISW припускають, що новою хвилею ракетних ударів окупанти, очевидно, прагнуть підтримати темп останніх ударів.
Нагадаємо, про нову хвилю ударів РФ попереджав нещодавно президент України Володимир Зеленський.
На цьому наголошувала й очільниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.
За її словами, напередодні в Чорному морі заступив на чергування додатковий російський ракетоносець, що свідчить про те, що РФ готується відновити хвилю масованих ракетних ударів протягом наступного тижня.
До слова, аналогічні прогнози з’явились і в російських військових блогерів.
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