Листопад, 29 в 11:13

Російські війська, імовірно, готуються завдати нової хвилі ракетних ударів по Україні найближчого тижня.

Про це аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили в своєму зведенні.

Підготовка росіян, за свідченнями фахівців, не є черговою ескалацією, тому що ракетний арсенал РФ – доволі обмежений.

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Тож у ISW припускають, що новою хвилею ракетних ударів окупанти, очевидно, прагнуть підтримати темп останніх ударів.

Нагадаємо, про нову хвилю ударів РФ попереджав нещодавно президент України Володимир Зеленський.

На цьому наголошувала й очільниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, напередодні в Чорному морі заступив на чергування додатковий російський ракетоносець, що свідчить про те, що РФ готується відновити хвилю масованих ракетних ударів протягом наступного тижня.

До слова, аналогічні прогнози з’явились і в російських військових блогерів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 279-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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