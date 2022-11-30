Карта боевых действий на 30.11.2022 – ситуация на фронте

В течение суток подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской области, Белогоровка, Бахмутское, Першотравневое, Невельское, Марьинка Донецкой области.

Карта боевых действий в Украине на 30.11.2022

На Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась.

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На протяжении суток российские войска открывали огонь:

на Северском направлении (из минометов и артиллерийских систем в районах населенных пунктов Мануховка, Ворожба, Проходы, Михайловское, Майское Сумской области);

(из минометов и артиллерийских систем в районах населенных пунктов Мануховка, Ворожба, Проходы, Михайловское, Майское Сумской области); на Слобожанском направлении (из всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Высокая Яруга, Стрелечья, Красное, Глубокое, Старица, Огурцово, Гатище, Амбарное, Петро-Ивановка, Двуречное Харьковской области);

(из всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Высокая Яруга, Стрелечья, Красное, Глубокое, Старица, Огурцово, Гатище, Амбарное, Петро-Ивановка, Двуречное Харьковской области); на Купянском и Лиманском направлениях (из танков и артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Першотравневое, Орлянское, Кисловка, Табаевка Харьковской области, Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площанка, Невское, Червонопоповка Луганской области, из авиации – вблизи Макеевки);

(из танков и артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Першотравневое, Орлянское, Кисловка, Табаевка Харьковской области, Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площанка, Невское, Червонопоповка Луганской области, из авиации – вблизи Макеевки); на Бахмутском и Авдеевском направлениях (из танков и артиллерии в районах населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Авдеевка, Красногоровка, Курахово, Невельское, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области, из авиации – в районе Авдеевки);

(из танков и артиллерии в районах населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Авдеевка, Красногоровка, Курахово, Невельское, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области, из авиации – в районе Авдеевки); на Новопавловском и Запорожском направлениях (из танков и артиллерии в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Богоявленка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Нескучное, Новополь Донецкой области, Ольговское, Загорное, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки Запорожской области, Угледара, Ольговского, Степового);

(из танков и артиллерии в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Богоявленка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Нескучное, Новополь Донецкой области, Ольговское, Загорное, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки Запорожской области, Угледара, Ольговского, Степового); на Херсонском направлении (из реактивной артиллерии в районе Кизомиса и Херсона).

Потери РФ на 30 ноября 2022

личного состава – около 88 880 (+500),

танков ‒ 2 914 (+3),

боевых бронированных машин ‒ 5 872 (+6),

артиллерийских систем – 1 902 (+1),

реактивных систем залпового огня – 395,

средств противовоздушной обороны ‒ 210 (+1),

самолетов – 280,

вертолетов – 261,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 562 (+7),

крылатых ракет ‒ 531,

кораблей (катеров) ‒ 16,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 429 (+6),

специальной техники – 163.

Полномасштабная война в Украине длится уже 280-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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