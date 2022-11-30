Татьяна Забожко, выпускающий редактор
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Карта боевых действий на 30.11.2022 – ситуация на фронте
В течение суток подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской области, Белогоровка, Бахмутское, Першотравневое, Невельское, Марьинка Донецкой области.
Карта боевых действий в Украине на 30.11.2022
На Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась.
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На протяжении суток российские войска открывали огонь:
- на Северском направлении (из минометов и артиллерийских систем в районах населенных пунктов Мануховка, Ворожба, Проходы, Михайловское, Майское Сумской области);
- на Слобожанском направлении (из всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Высокая Яруга, Стрелечья, Красное, Глубокое, Старица, Огурцово, Гатище, Амбарное, Петро-Ивановка, Двуречное Харьковской области);
- на Купянском и Лиманском направлениях (из танков и артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Першотравневое, Орлянское, Кисловка, Табаевка Харьковской области, Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площанка, Невское, Червонопоповка Луганской области, из авиации – вблизи Макеевки);
- на Бахмутском и Авдеевском направлениях (из танков и артиллерии в районах населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Авдеевка, Красногоровка, Курахово, Невельское, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области, из авиации – в районе Авдеевки);
- на Новопавловском и Запорожском направлениях (из танков и артиллерии в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Богоявленка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Нескучное, Новополь Донецкой области, Ольговское, Загорное, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки Запорожской области, Угледара, Ольговского, Степового);
- на Херсонском направлении (из реактивной артиллерии в районе Кизомиса и Херсона).
Потери РФ на 30 ноября 2022
- личного состава – около 88 880 (+500),
- танков ‒ 2 914 (+3),
- боевых бронированных машин ‒ 5 872 (+6),
- артиллерийских систем – 1 902 (+1),
- реактивных систем залпового огня – 395,
- средств противовоздушной обороны ‒ 210 (+1),
- самолетов – 280,
- вертолетов – 261,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 562 (+7),
- крылатых ракет ‒ 531,
- кораблей (катеров) ‒ 16,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 429 (+6),
- специальной техники – 163.
Полномасштабная война в Украине длится уже 280-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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