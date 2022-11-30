Ноябрь, 30 в 15:23

Депутат от ОПЗЖ Юлия Левочкина написала заявление об отказе от депутатского мандата. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Левочкиной.

– Народный депутат Украины, член постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы, заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Юлия Владимировна Левочкина подала заявление о сложении депутатских полномочий, – говорится в заявлении.

Соответствующее решение было принято “по семейным обстоятельствам”.

До Левочкиной депутатские мандаты сложили Илья Кива, Вадим Новинский и Дмитрий Шенцев.

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Движение Честно сообщает, что депутат, находясь в парламенте на протяжении нескольких созывов, не посещала заседания и фигурировала в ряде антикоррупционных расследований.

Напомним, нынешней осенью в Украине окончательно запретили деятельность партии ОПЗЖ. Все имущество политсилы было передано в собственность государства.

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Фото: ОПЗЖ