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Факти / Україна

Нардеп від ОПЗЖ Льовочкіна відмовилась від депутатського мандату

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
ОПЗЖ - партія

Депутатка від ОПЗЖ Юлія Льовочкіна написала заяву про відмову від депутатського мандату. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Льовочкіної.

– Народний депутат України, член постійної делегації України у Парламентській Асамблеї Ради Європи, заступник голови Комітету ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Юлія Володимирівна Льовочкіна подала заяву про складання депутатських повноважень, – йдеться в заяві.

Як зазначається, відповідне рішення було прийнято “за сімейними обставинами”.

До Льовочкіної депутатські повноваження склали Ілля Кива, Вадим Новинський і Дмитро Шенцев.

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Рух Чесно повідомляє, що депутатка, перебуваючи в парламенті упродовж декількох скликань, не відвідувала засідання і фігурувала в низці антикорупційних розслідувань.

Нагадаємо, цієї осені в Україні остаточно заборонили діяльність партії ОПЗЖ. Все майно політсили передали у власність держави.

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В Україні остаточно заборонили діяльність ОПЗЖ

Фото: ОПЗЖ

Джерело: Чесно
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