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Факты / Україна

Угроза артобстрела: в Никополе раздались взрывы

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
вибух
Фото: Depositphotos

В полшестого утра 30 ноября в Никополе Днепропетровской области прогремели взрывы.

Об этом с места происшествия передают местные жители.

Заметим, что угроза артобстрела в Никополе и Никопольской территориальной общине не проходит еще с 21:51 29 ноября.

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К слову, минувшей ночью российские войска обстреляли Никопольский район из Ураганов и тяжелой артиллерии.

Под вражеский удар, в частности, попала Червоногригорьевская община.

К счастью, там обошлось без пострадавших.

Карта повітряних тривог 30 листопада 2022

Полномасштабная война в Украине длится уже 280-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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