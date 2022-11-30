Угроза артобстрела: в Никополе раздались взрывы
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Фото: Depositphotos
В полшестого утра 30 ноября в Никополе Днепропетровской области прогремели взрывы.
Об этом с места происшествия передают местные жители.
Заметим, что угроза артобстрела в Никополе и Никопольской территориальной общине не проходит еще с 21:51 29 ноября.
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К слову, минувшей ночью российские войска обстреляли Никопольский район из Ураганов и тяжелой артиллерии.
Под вражеский удар, в частности, попала Червоногригорьевская община.
К счастью, там обошлось без пострадавших.
Полномасштабная война в Украине длится уже 280-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.