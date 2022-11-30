Випустили майже три десятки снарядів: РФ обстріляла Нікополь та Марганецьку громаду

Листопад, 30 в 7:48

О пів на шосту ранку 30 листопада в Нікополі Дніпропетровської області пролунали вибухи.

Про це з місця події передали місцеві жителі.

Оновлено о 07:48. За словами керівника обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, окупанти обстріляли з Градів та важкої артилерії сам Нікополь та Марганецьку громаду.

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Загалом туди прилетіло майже три десятки снарядів.

Люди, на щастя, залишились неушкодженими.

Представники Держслужби з надзвичайних ситуацій нині обстежують територiї, що потрапили під ворожий вогонь, та з’ясовують деталі.

Зауважимо, що загроза артобстрілу в Нікополі та Нікопольській територіальній громаді тривала із 21:51 29 листопада й аж до 07:00 30 листопада.

До слова, минулої ночі російські війська обстріляли Нікопольський район з Ураганів та важкої артилерії.

Під ворожий удар, зокрема, потрапила Червоногригорівська громада.

На щастя, там минулося без постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 280-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Валентин Резніченко