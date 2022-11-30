Випустили майже три десятки снарядів: РФ обстріляла Нікополь та Марганецьку громаду
О пів на шосту ранку 30 листопада в Нікополі Дніпропетровської області пролунали вибухи.
Про це з місця події передали місцеві жителі.
Оновлено о 07:48. За словами керівника обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, окупанти обстріляли з Градів та важкої артилерії сам Нікополь та Марганецьку громаду.
Загалом туди прилетіло майже три десятки снарядів.
Люди, на щастя, залишились неушкодженими.
Представники Держслужби з надзвичайних ситуацій нині обстежують територiї, що потрапили під ворожий вогонь, та з’ясовують деталі.
Зауважимо, що загроза артобстрілу в Нікополі та Нікопольській територіальній громаді тривала із 21:51 29 листопада й аж до 07:00 30 листопада.
До слова, минулої ночі російські війська обстріляли Нікопольський район з Ураганів та важкої артилерії.
Під ворожий удар, зокрема, потрапила Червоногригорівська громада.
На щастя, там минулося без постраждалих.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 280-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Валентин Резніченко