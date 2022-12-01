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Факти / Україна

Авіаційна активність ворога збільшилася: Ігнат про ймовірність нових ракетних ударів РФ

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Повітряні сили ЗСУ

Наразі Повітряні сили фіксують авіаційну активність ворога, тому готуються до відбиття ймовірних нових ракетних атак РФ по критичній інфраструктурі України.

Про це заявив в ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Минуло вісім днів з моменту останнього ракетного удару. Тому зберігаємо спокій. Ймовірність нових атак є, ворог не відмовився від своїх намірів. Відповідно, Повітряні сили і ЗСУ робитимуть усе для того, щоб зменшити наслідки цих обстрілів, а саме – відбиватимуть повітряну агресію ворога, – запевнив він.

За його словами, наші льотчики щодня знищують засоби протиповітряної оборони противника, підтримуючи також наземні війська на фронтах.

Зараз дивляться

– Наразі авіаційна активність ворога збільшилася порівняно з минулими вихідними. У ці дні не було льотної погоди на сході та півдні країни. Зараз фіксуємо в небі від 20 до 30 літаків. Це тактична авіація, яка виконує завдання саме з підтримки наземних військ ворога, – додав військовий.

Під час останньої масованої ракетної атаки 23 листопада Росія випустила по Україні  близько 70 крилатих ракет, 51 з них знищено.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 281-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Фото: Скрін відео

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