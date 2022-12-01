Авіаційна активність ворога збільшилася: Ігнат про ймовірність нових ракетних ударів РФ

Грудень, 01 в 10:32

Наразі Повітряні сили фіксують авіаційну активність ворога, тому готуються до відбиття ймовірних нових ракетних атак РФ по критичній інфраструктурі України.

Про це заявив в ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Минуло вісім днів з моменту останнього ракетного удару. Тому зберігаємо спокій. Ймовірність нових атак є, ворог не відмовився від своїх намірів. Відповідно, Повітряні сили і ЗСУ робитимуть усе для того, щоб зменшити наслідки цих обстрілів, а саме – відбиватимуть повітряну агресію ворога, – запевнив він.

За його словами, наші льотчики щодня знищують засоби протиповітряної оборони противника, підтримуючи також наземні війська на фронтах.

Зараз дивляться

– Наразі авіаційна активність ворога збільшилася порівняно з минулими вихідними. У ці дні не було льотної погоди на сході та півдні країни. Зараз фіксуємо в небі від 20 до 30 літаків. Це тактична авіація, яка виконує завдання саме з підтримки наземних військ ворога, – додав військовий.

Під час останньої масованої ракетної атаки 23 листопада Росія випустила по Україні близько 70 крилатих ракет, 51 з них знищено.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 281-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Скрін відео