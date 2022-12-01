Декабрь, 01 в 12:01

В ноябре Силы обороны Украины установили новый рекорд по уничтожению российских оккупантов за более чем девять месяцев полномасштабной войны.

Согласно данным Минобороны, Вооруженным силам Украины удалось ликвидировать за 30 дней ноября 16 970 захватчиков.

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– Новый рекорд Сил нашей обороны! За ноябрь были уничтожены 16 970 рашистских солдат. Это самое большое количество за все время войны! – поделились радостной новостью в украинском оборонном ведомстве.

Не менее впечатляющие и потери техники армии РФ.

Всего за месяц ВСУ сожгли 217 российских танков, 376 боевых бронированных машин, 174 артсистемы, 12 единиц реактивных систем залпового огня, 13 систем противовоздушной обороны, 298 единиц автотехники и автоцистерн, девять единиц спецтехники.

Приземлили украинские защитники по четыре вражеских самолета и вертолета, 147 беспилотников и 134 крылатые ракеты.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 281-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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