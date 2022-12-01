Новий рекорд ЗСУ: Сили оборони за місяць знищили майже 17 тис. окупантів

Грудень, 01 в 12:01

У листопаді Сили оборони України встановили новий рекорд зі знищення російських окупантів за понад дев’ять місяців повномасштабної війни.

За даними Міноборони, Збройним силам України вдалося ліквідували за 30 днів листопада 16 970 загарбників.

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– Новий рекорд Сил нашої оборони! За листопад було знищено 16 970 рашистських солдатів. Це найбільша кількість за весь час війни! – поділились радісною новиною в українському оборонному відомстві.

Не менш приголомшливі й втрати техніки армії РФ.

Лише за місяць ЗСУ спалили 217 російських танків, 376 бойових броньованих машин, 174 артсистеми, 12 одиниць реактивних систем залпового вогню, 13 систем протиповітряної оборони, 298 одиниць автотехніки та автоцистерн, дев’ять одиниць спецтехніки.

Приземлили українські захисники по чотири ворожі літаки та гелікоптери, 147 безпілотників та 134 крилаті ракети.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 281-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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