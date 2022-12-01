Декабрь, 01 в 16:07

В рамках очередного большого обмена пленными освободили 50 защитников Украины.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

— Мы возвращаем защитников Мариуполя и Азовстали, возвращаем пленных, которые находились в Еленовке, раненых, в том числе, в боях на Донецком, Луганском, Запорожском направлениях. Это большая работа, которая продолжается каждый день. Мы будем работать до освобождения последнего украинца, — сказал он.

В Украину в рамках обмена пленными вернулись 50 защитников / 2 фотографии

Также он поблагодарил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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Напомним, что 26 ноября в Украину в рамках обмена пленными вернули 12 человек, среди которых не только военные, но и трое гражданских.