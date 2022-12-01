Грудень, 01 в 16:07

У рамках чергового великого обміну полоненими звільнили 50 захисників України.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

– Ми повертаємо оборонців Маріуполя та Азовсталі, повертаємо полонених, що були в Оленівці, поранених, зокрема, в боях на Донецькому, Луганському, Запорізькому напрямках. Це велика робота, яка продовжується щодня. Ми будемо працювати до звільнення останнього українця, – зазнчив він.

В Україну в рамках обміну полоненими повернулись 50 захисників / 2 фотографии

Також він подякував Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими.

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Нагадаємо, що 26 листопада до України в рамках обміну полоненими повернули 12 людей, серед яких не тільки військові, але й троє цивільних.