Декабрь, 01 в 16:53

Служба безопасности главы государства установила местонахождение и задержала мужчину, который подозревается в предоставлении ложного сообщения о минировании здания Офиса президента Украины вечером 28 ноября 2022 года.

— Сотрудники Службы безопасности президента во взаимодействии с Национальной полицией Украины и СБУ установили местонахождение лжеминера и провели его задержание. Им оказался 51-летний житель Киева, — говорится в сообщении СБУ.

Обнаружены коммунистическая символика и георгиевские ленты: в Киеве задержан лжеминер Офиса президента / 3 фотографии

В квартире мужчины обнаружен и изъят мобильный телефон с SIM-картой, с которой было отправлено ложное сообщение о минировании. Также в его доме были обнаружены коммунистическая символика и георгиевские ленты.

Мужчине уже сообщено о подозрении в ложном информировании о подготовке взрыва здания или сооружения, обеспечивающих деятельность органов государственной власти.