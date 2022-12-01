Грудень, 01 в 16:53

Служба безпеки голови держави встановила місцезнаходження та затримала чоловіка, який підозрюється у наданні неправдивого повідомлення про мінування будівлі Офісу президента України ввечері 28 листопада 2022 року.

– Співробітники Служби безпеки президента у взаємодії з Національною поліцією України та СБУ встановили місцезнаходження лжемінера та провели його затримання. Ним виявився 51-річний мешканець Києва, – йдеться у повідомленні СБУ.

Виявлено комуністичну символіку та георгіївські стрічки: у Києві затримано лжемінера Офісу президента / 3 фотографии

У квартирі чоловіка виявлено та вилучено мобільний телефон із SIM-картою, з якої було відправлене неправдиве повідомлення про мінування. Також у його помешканні було виявлено комуністичну символіку та георгіївські стрічки.

Чоловікові вже повідомлено про підозру у неправдивому повідомлені про підготовку вибуху будівлі чи споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади.