Еврокомиссия 4 декабря обсудит 9-й пакет санкций против РФ: какие ограничения могут туда войти

Декабрь, 01 в 20:53

4 декабря Еврокомиссия начнет консультации со странами ЕС относительно 9-го пакета санкций против РФ.

Как сообщает корреспондент Польского радио в Брюсселе, государства-члены Евросоюза направили свои проекты ограничений в Еврокомиссию еще несколько недель назад, поэтому призывают к ускорению работы, так как последний пакет санкций против России был принят два месяца назад.

Среди предложений этих стран — запрет на сотрудничество в области ядерной энергетики, в технологическом секторе, включая запрет на экспорт всех беспилотников, в том числе гражданских, и сокращение услуг. В список также вошли запрет на ввоз бриллиантов из России и продажа недвижимости россиянам.

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— Польша и страны Балтии считают, что работа над девятым пакетом санкций должна вестись параллельно с переговорами об ограничении цены на российскую нефть, которые ЕС обязался ввести с G7. Это должно значительно уменьшить влияние мировой торговли этим сырьем на российский бюджет, – сообщает издание.

Отмечается, что Евросоюз должен 5 декабря ввести полное эмбарго на российскую нефть. Однако глобальное соглашение означает, что европейские санкции будут несколько ослаблены.