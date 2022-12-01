Еврокомиссия 4 декабря обсудит 9-й пакет санкций против РФ: какие ограничения могут туда войти
4 декабря Еврокомиссия начнет консультации со странами ЕС относительно 9-го пакета санкций против РФ.
Как сообщает корреспондент Польского радио в Брюсселе, государства-члены Евросоюза направили свои проекты ограничений в Еврокомиссию еще несколько недель назад, поэтому призывают к ускорению работы, так как последний пакет санкций против России был принят два месяца назад.
Среди предложений этих стран — запрет на сотрудничество в области ядерной энергетики, в технологическом секторе, включая запрет на экспорт всех беспилотников, в том числе гражданских, и сокращение услуг. В список также вошли запрет на ввоз бриллиантов из России и продажа недвижимости россиянам.
— Польша и страны Балтии считают, что работа над девятым пакетом санкций должна вестись параллельно с переговорами об ограничении цены на российскую нефть, которые ЕС обязался ввести с G7. Это должно значительно уменьшить влияние мировой торговли этим сырьем на российский бюджет, – сообщает издание.
Отмечается, что Евросоюз должен 5 декабря ввести полное эмбарго на российскую нефть. Однако глобальное соглашение означает, что европейские санкции будут несколько ослаблены.
— Если мы хотим отменить эмбарго, мы хотим чего-то вместо этого — значительного удара по российскому бюджету последующими санкциями, — говорит один из дипломатов.