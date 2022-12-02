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Факты / Україна

Буча везде: Подоляк рассказал о планах России в начале вторжения в Украину

Илья Нежигай, редактор ленты
Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

В начале вторжения Кремль имел планы захватить центральную Украину и уничтожить правительство, чтобы потом выдать свою агрессию за освобождение.

Об этом написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в Twitter.

— Предварительный анализ документов “о начале СВО” говорит, что Россия планировала захватить Центральную Украину, уничтожить правительство, убить десятки тысяч людей (Буча везде), убрать следы и медийно выдать это за “освобождение”, — написал он.

Подоляк добавил, что после победы Украины эти доказательства будет исследовать международный трибунал.

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Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что сегодня задокументировано уже почти 50 тыс. преступлений, совершенных в результате российской агрессии против Украины.

Президент также отметил, что для привлечения России к ответственности необходимо будет создать отдельный трибунал, который объединит возможности Украины и Международного уголовного суда.

Кроме этого, президенты США и Франции по итогам встречи выпустили совместное заявление, в которых объявлено о планах приложить усилия, чтобы привлечь Россию к ответственности за зверства и преступления на территории Украины.

Перед этим генпрокурор Украины Андрей Костин называл пять признаков, подтверждающих, что действия армии РФ в Украине являются геноцидом.

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