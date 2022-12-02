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Факти / Україна

Буча скрізь: Подоляк розповів про плани Росії на початку вторгнення в Україну

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Михайло Подоляк
Фото: Офіс президента

На початку вторгнення Кремль мав плани захопити центральну Україну та знищити уряд, аби потім видати свою агресію за визволення.

Про це написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк на своїй сторінці у Twitter.

– Попередній аналіз документів “про початок СВО” говорить, що Росія планувала захопити Центральну Україну, знищити уряд, убити десятки тисяч людей (Буча скрізь), прибрати сліди й медійно видати це за “визволення”, – написав він.

Подоляк додав, що після перемоги України ці докази досліджуватиме міжнародний трибунал.

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Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що сьогодні задокументовано вже майже 50 тис. злочинів, скоєних унаслідок російської агресії проти України.

Президент також наголосив, що для притягнення Росії до відповідальності необхідно буде створити окремий трибунал, який об’єднає можливості України та Міжнародного кримінального суду.

Крім цього, президенти США та Франції за підсумками зустрічі випустили спільну заяву, в які оголошено про плани докласти зусиль, аби притягнути Росію до відповідальності за звірства та злочини на території України.

Перед цим генпрокурор України Андрій Костін називав п’ять ознак, які підтверджують, що дії армії РФ в Україні є геноцидом.

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