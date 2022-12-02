Это личное для меня: астронавт Скотт Келли о войне в Украине и сборе денег с United24

Декабрь, 02 в 14:05

Американский астронавт Скотт Келли рассказал в интервью шеф-редактору и ведущей программы Факты на ICTV Елене Фроляк, почему война в Украине и помощь со сбором денег для украинцев – это личное дело для него.

– Новая стратегия России по уничтожению инфраструктуры, что, кстати, является военным преступлением, это терроризм. Они пытаются силой покорить Украину. То, что они разрушают энергетику – это ужасно и опасно и может привести к гибели людей, – подчеркнул астронавт.

Он вспомнил, что президент Владимир Зеленский собрал всех амбассадоров United24, чтобы обсудить этот вопрос. Речь, в частности, шла о поставках генераторов параллельно с тем, что участники и так уже делают для украинцев. Решали, как помочь украинцам пережить эту зиму.

Келли сообщил, что и до этой инициативы направлял деньги на помощь Украине. И когда к нему обратились с предложением присоединиться к United24, он согласился буквально через пять минут.

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– Для меня это личное по нескольким причинам. Во-первых, у меня есть родственники-украинцы. Мой шурин родом из Харькова, он переехал в Штаты в 10 лет, и его дети идентифицируют себя как украинские американцы. У меня много друзей в Украине, – рассказал он.

Кроме того, Келли подчеркнул, что он является большим приверженцем демократии и свобод, права на самоопределение и свое будущее.

– Я думаю, российские атаки на Украину – это не просто война государства. Это атака на демократию, свободу. Если вы верите в демократию, то я лично считаю, что это нужно отстаивать и бороться любой ценой… Я был в шоке, когда Россия ударила по европейской нации, по Украине, – отметил астронавт.

Он выразил уверенность, что война России против Украины закончится победой Украины, вопрос только в том, когда это произойдет.