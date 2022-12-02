Це особисте для мене: астронавт Скотт Келлі про війну в Україні та збір грошей з United24
Американський астронавт Скотт Келлі розповів в інтерв’ю шеф-редактору та ведучій програми Факти на ICTV Олені Фроляк, чому війна в Україні та допомога зі збором грошей для українців – це особиста справа для нього.
– Нова стратегія Росії зі знищення інфраструктури, що, до речі, є військовим злочином, це тероризм. Вони намагаються силою підкорити Україну. Те, що вони руйнують енергетику – це жахливо і небезпечно та може спричинити загибель людей, – підкреслив астронавт.
Він згадав, що президент Володимир Зеленський зібрав усіх амбасадорів United24, щоб обговорити це питання. Йшлося, зокрема, про постачання генераторів паралельно з тим, що учасники і так уже роблять для українців. Вирішували, як допомогти українцям пережити цю зиму.
Келлі повідомив, що і до цієї ініціативи направляв гроші на допомогу Україні. І коли до нього звернулись з пропозицією приєднатись до United24, він погодився буквально за п’ять хвилин.
– Для мене це особисте з кількох причин. По-перше, у мене є родичі-українці. Мій шурин родом з Харкова, він переїхав у Штати у 10 років, і його діти ідентифікують себе як українські американці. Я маю багатьох друзів в Україні, – розповів він.
Крім того, Келлі підкреслив, що він є великим прихильником демократії та свобод, права на самовизначення і своє майбутнє.
– Я думаю, російські атаки на Україну – це не просто війна держави. Це атака на демократію, на свободу. Якщо ви вірите в демократію, то я особисто вважаю, що це потрібно відстоювати і боротися будь-якою ціною… Я був шокований, коли Росія вдарила по європейській нації, по Україні, – зазначив астронавт.
Він висловив упевненість, що війна Росії проти України закінчиться перемогою України, питання лиш у тому, коли саме це станеться.
– Рішення “коли” стоїть тільки за Путіним – він агресор і той, хто атакував Україну. Не знаю, коли це станеться, але сподіваюсь, що якомога швидше. Чим довше це триватиме, тим вищу ціну заплатить Україна. Я знаю і впевнений, Україна точно переможе. Я бачив ваших людей і те, як вони всі згуртувались, – поділився Скотт Келлі.