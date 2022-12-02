Горит инфраструктурный объект, рядом вылетели окна: РФ атаковала Запорожье
Фото: ГСЧС
В два ночи 2 декабря российские войска обстреляли Запорожье.
Из-за вражеской атаки вспыхнуло здание инфраструктурного объекта.
От взрывной волны в близлежащих домах вылетели стекла.
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В настоящее время на местах уже работают соответствующие службы.
Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется, отмечает секретарь горсовета Анатолий Куртев.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 282-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Анатолий Куртев