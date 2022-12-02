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Факты / Україна

Горит инфраструктурный объект, рядом вылетели окна: РФ атаковала Запорожье

Татьяна Забожко, редактор ленты
пожежа в Харківській області
Фото: ГСЧС

В два ночи 2 декабря российские войска обстреляли Запорожье.

Из-за вражеской атаки вспыхнуло здание инфраструктурного объекта.

От взрывной волны в близлежащих домах вылетели стекла.

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В настоящее время на местах уже работают соответствующие службы.

Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется, отмечает секретарь горсовета Анатолий Куртев.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 282-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Анатолий Куртев

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