Горить інфраструктурний об’єкт, поряд повилітали шибки: РФ атакувала Запоріжжя

Грудень, 02 в 6:06

О другій ночі 2 грудня російські війська обстріляли Запоріжжя.

Через ворожу атаку спалахнула будівля інфраструктурного об’єкту.

Від вибухової хвилі в прилеглих будинках повилітали шибки.

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Нині на місцях вже працюють відповідні служби.

Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється, зазначає секретар міськради Анатолій Куртєв.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 282-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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