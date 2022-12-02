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Факти / Україна

Горить інфраструктурний об’єкт, поряд повилітали шибки: РФ атакувала Запоріжжя

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Горить інфраструктурний об’єкт, поряд повилітали шибки: РФ атакувала Запоріжжя
Фото: ДСНС

О другій ночі 2 грудня російські війська обстріляли Запоріжжя.

Через ворожу атаку спалахнула будівля інфраструктурного об’єкту.

Від вибухової хвилі в прилеглих будинках повилітали шибки.

Зараз дивляться

Нині на місцях вже працюють відповідні служби.

Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється, зазначає секретар міськради Анатолій Куртєв.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 282-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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