Горить інфраструктурний об’єкт, поряд повилітали шибки: РФ атакувала Запоріжжя
Фото: ДСНС
О другій ночі 2 грудня російські війська обстріляли Запоріжжя.
Через ворожу атаку спалахнула будівля інфраструктурного об’єкту.
Від вибухової хвилі в прилеглих будинках повилітали шибки.
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Нині на місцях вже працюють відповідні служби.
Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється, зазначає секретар міськради Анатолій Куртєв.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 282-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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