Декабрь, 02 в 7:15

Сотрудники военных комиссариатов готовятся к очередной волне мобилизации на временно оккупированной территории Крыма.

Об этом сообщили 2 декабря в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

По имеющейся информации, сейчас на государственных предприятиях в Керчи сверяют данные военнообязанных.

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Тем временем на материковой Украине российские оккупанты усилили фильтрационные меры.

В частности происходит это на временно захваченной территории Херсонской области.

Известно, что на въезде и выезде из Геническа оккупанты проверяют все транспортные средства, документы и телефоны местных жителей.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 282-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.