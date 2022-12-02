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Факты / Україна

Готовятся к мобилизации: в Керчи сверяют данные о военнообязанных

Татьяна Забожко, редактор ленты
Готовятся к мобилизации: в Керчи сверяют данные о военнообязанных
Фото: Depositphotos

Сотрудники военных комиссариатов готовятся к очередной волне мобилизации на временно оккупированной территории Крыма.

Об этом сообщили 2 декабря в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

По имеющейся информации, сейчас на государственных предприятиях в Керчи сверяют данные военнообязанных.

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Тем временем на материковой Украине российские оккупанты усилили фильтрационные меры.

В частности происходит это на временно захваченной территории Херсонской области.

Известно, что на въезде и выезде из Геническа оккупанты проверяют все транспортные средства, документы и телефоны местных жителей.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 282-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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