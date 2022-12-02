Готовятся к мобилизации: в Керчи сверяют данные о военнообязанных
Сотрудники военных комиссариатов готовятся к очередной волне мобилизации на временно оккупированной территории Крыма.
Об этом сообщили 2 декабря в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
По имеющейся информации, сейчас на государственных предприятиях в Керчи сверяют данные военнообязанных.
Тем временем на материковой Украине российские оккупанты усилили фильтрационные меры.
В частности происходит это на временно захваченной территории Херсонской области.
Известно, что на въезде и выезде из Геническа оккупанты проверяют все транспортные средства, документы и телефоны местных жителей.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 282-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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