Готуються до мобілізації: у Керчі звіряють дані про військовозобов’язаних

Грудень, 02 в 7:15

Співробітники військових комісаріатів готуються до чергової хвилі мобілізації на тимчасово окупованій території АР Крим.

Про це 2 грудня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

За наявною інформацією, нині на державних підприємствах у Керчі звіряють дані військовозобов’язаних.

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Тим часом на материковій Україні російські окупанти посилили фільтраційні заходи.

Зокрема, відбувається це на тимчасово захопленій території Херсонської області.

Відомо, що на в’їзді та виїзді з Генічеська окупанти перевіряють усі транспортні засоби, документи та телефони місцевих жителів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 282-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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