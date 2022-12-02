Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Готуються до мобілізації: у Керчі звіряють дані про військовозобов’язаних

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Готуються до мобілізації: у Керчі звіряють дані про військовозобов’язаних
Фото: Depositphotos

Співробітники військових комісаріатів готуються до чергової хвилі мобілізації на тимчасово окупованій території АР Крим.

Про це 2 грудня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

За наявною інформацією, нині на державних підприємствах у Керчі звіряють дані військовозобов’язаних.

Зараз дивляться

Тим часом на материковій Україні російські окупанти посилили фільтраційні заходи.

Зокрема, відбувається це на тимчасово захопленій території Херсонської області.

Відомо, що на в’їзді та виїзді з Генічеська окупанти перевіряють усі транспортні засоби, документи та телефони місцевих жителів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 282-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка