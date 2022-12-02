Готуються до мобілізації: у Керчі звіряють дані про військовозобов’язаних
Співробітники військових комісаріатів готуються до чергової хвилі мобілізації на тимчасово окупованій території АР Крим.
Про це 2 грудня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
За наявною інформацією, нині на державних підприємствах у Керчі звіряють дані військовозобов’язаних.
Тим часом на материковій Україні російські окупанти посилили фільтраційні заходи.
Зокрема, відбувається це на тимчасово захопленій території Херсонської області.
Відомо, що на в’їзді та виїзді з Генічеська окупанти перевіряють усі транспортні засоби, документи та телефони місцевих жителів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 282-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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