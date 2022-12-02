Грудень, 02 в 14:31

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) розраховують знайти рішення щодо безпеки Запорізької атомної електростанції (АЕС) до кінця цього року.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі в інтерв’ю виданню La Repubblica.

Він запевнив, що в обговоренні ситуації довкола ЗАЕС було досягнуто “важливого прогресу”.

Зараз дивляться

– Обидві сторони дійшли згоди щодо деяких фундаментальних принципів. Перший – це захист. Це означає погодитися, що ви не стріляєте ні зі станції ні в станцію. А другий – це визнання того, що МАГАТЕ представляє єдино можливий шлях, – наголосив Гроссі.

Він додав, що Україна наполягає на виведенні російського озброєння та військових із території АЕС. За словами Гроссі, це питання могло б стати частиною домовленості.

– Відведення озброєнь зі станції – це те, чого вимагають українці, і їхня точка зору зрозуміла. І це в будь-якому разі могло б бути частиною загальної домовленості, – розповів він.

Гендиректор МАГАТЕ стверджує, що країна-агресор РФ начебто “не проти договору та принципу захисту станції”.

Гроссі також повідомив, що завдання МАГАТЕ в ситуації із Запорізькою АЕС – уникнути ядерної аварії.

Відповідаючи на запитання, скільки часу ще потрібно на врегулювання питання, Гроссі заявив, що хотів би це зробити до кінця поточного року.

– Моє зобов’язання – знайти рішення якомога швидше. Сподіваюся, до кінця року, – наголосив він.

Гроссі не виключив нової зустрічі з президентом України Володимиром Зеленський та російським диктатором Володимиром Путіним щодо ситуації на ЗАЕС.

Як відомо, Запорізька АЕС перебуває під окупацією військ РФ з початку цього року. Окупанти періодично обстрілюють станцію, внаслідок чого вона неодноразово втрачала живлення від енергосистеми України.

24 листопада на Запорізькій атомній електростанції вчергове вдалося відновити зовнішнє електропостачання після обстрілів.

Наприкінці листопада стало відомо, що російські загарбники заборонили вхід на територію станції працівникам, які відмовилися підписувати контракти з Росатомом.

Джерело: La Repubblica