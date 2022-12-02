Ранена женщина: россияне попали ракетами в пятиэтажку под Чугуевом
Российские оккупанты обстреляли пятиэтажку в селе Клугино-Башкировка под Чугуевом Харьковской области.
Вражеский снаряд попал в дом через несколько минут после срабатывания сирен в 23:21 1 декабря.
Квартиры на последнем этаже дома подверглись частичным разрушениям.
По словам спикера областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Евгения Василенко, известно об одной раненой женщине.
Она самостоятельно обратилась к врачам за помощью.
В настоящее время спасатели осматривают разрушенные квартиры.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 282-е сутки.
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Источник: Общественное