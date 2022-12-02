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Факты / Україна

Ранена женщина: россияне попали ракетами в пятиэтажку под Чугуевом

Татьяна Забожко, редактор ленты
Ракета

Российские оккупанты обстреляли пятиэтажку в селе Клугино-Башкировка под Чугуевом Харьковской области.

Клугино-Башкирівка

Вражеский снаряд попал в дом через несколько минут после срабатывания сирен в 23:21 1 декабря.

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Квартиры на последнем этаже дома подверглись частичным разрушениям.

По словам спикера областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Евгения Василенко, известно об одной раненой женщине.

Она самостоятельно обратилась к врачам за помощью.

В настоящее время спасатели осматривают разрушенные квартиры.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 282-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Общественное

Фото: Воздушное командование Восток

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