Поранено жінку: росіяни поцілили ракетами в п’ятиповерхівку під Чугуєвом

Грудень, 02 в 6:37

Російські окупанти обстріляли п’ятиповерхівку в селі Клугино-Башкирівка під Чугуєвом Харківської області.

Ворожий снаряд влучив у будинок за кілька хвилин після спрацювання сирен о 23:21 1 грудня.

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Квартири на останньому поверсі будинку зазнали часткових руйнувань.

За словами речника обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Євгена Василенка, відомо про одну поранену жінку.

Вона самостійно звернулась до лікарів по допомогу.

Нині рятувальники оглядають зруйновані квартири.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 282-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Суспільне

Фото: Повітряне командування Схід