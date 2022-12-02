Поранено жінку: росіяни поцілили ракетами в п’ятиповерхівку під Чугуєвом
Російські окупанти обстріляли п’ятиповерхівку в селі Клугино-Башкирівка під Чугуєвом Харківської області.
Ворожий снаряд влучив у будинок за кілька хвилин після спрацювання сирен о 23:21 1 грудня.
Зараз дивляться
Квартири на останньому поверсі будинку зазнали часткових руйнувань.
За словами речника обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Євгена Василенка, відомо про одну поранену жінку.
Вона самостійно звернулась до лікарів по допомогу.
Нині рятувальники оглядають зруйновані квартири.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 282-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Суспільне