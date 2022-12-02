Декабрь, 02 в 21:05

Более 75% российских ракет и беспилотников сбивает наша противовоздушная оборона. Чтобы этот показатель и далее рос, подразделения ПВО не только постоянно тренируются и овладевают новыми системами, но и тесно сотрудничают с воздушными силами, объяснил командующий Объединенными силами ВС Украины Сергей Наев в интервью для программы Факты ICTV.

Командующий постоянно проверяет уровень готовности сил обороны на Северном направлении и границе с Беларусью. Отдельное внимание – ПВО. Система противовоздушной обороны Северного направления организована в тесном взаимодействии с Воздушными силами ВС Украины. Из подразделений, осуществляющих противовоздушное прикрытие важных объектов, выделяются мобильные огневые группы, усиливающиеся вооружением, которое мы получаем от наших партнеров, пояснил Сергей Наев.

– Каждый день эти подразделения находятся на постоянном боевом дежурстве. И, в зависимости от возрастающей угрозы ударов с воздуха, они повышают свою готовность к действиям. Каждый день происходит тренировка. Военнослужащие должны ежедневно совершенствовать свое профессиональное мастерство — для того чтобы в определенное время его показать в лучшем виде, с самым высоким результатом. То есть – сбить средства воздушного нападения противника.

Командующий Объединенными силами ВС Украины Сергей Наев признает, что нам нужно гораздо больше разнообразных систем ПВО. Сейчас же мы вовсю и очень эффективно используем все вооружения, предоставленные Украине.

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– Нам хотелось бы иметь больше средств противовоздушной обороны. Но, исходя из имеющегося ресурса, система противовоздушной обороны постоянно совершенствуется. Мы потихоньку получаем необходимые нам средства поражения воздушных целей, – сказал он.

По словам Наева, это очень кропотливая работа, которая, тем не менее, должна принести желаемый результат.

В настоящее время степень уничтожения целей превышает 75%. Это значительный показатель, хотя командующий признает, что хотелось бы большего, и ОС над этим работают.

Ситуацию на Северном направлении и границе с Беларусью Наев считает контролируемой: наши силы обороны укрепляют границу, тренируются, а разведка внимательно наблюдает за происходящим в соседнем государстве.

– Мы постоянно отслеживаем эту ситуацию, и готовим наши силы к адекватному реагированию. Непосредственно сейчас угрозы со стороны союзной группировки еще нет. Она еще в настоящее время не создана, но эта работа продолжается. И мы знаем о ее ходе так тщательно, как необходимо об этом знать. Эта работа, которая проводится у нас, должна повысить устойчивость нашей обороны и адекватность нашего реагирования на рост этой угрозы.

В случае роста угрозы нападения со стороны Беларуси наши силы обороны готовы ко всем возможным вариантам развития событий, отмечает Сергей Наев. Все соответствующие алгоритмы работы согласованы с Генеральным штабом.

Командующий Объединенными силами ВС Украины постоянно лично проверяет состояние войск и обороны. Говорит, что такая работа в войсках не только дает реальную картину ситуации, но и помогает исправлять ошибки: