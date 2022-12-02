Грудень, 02 в 21:05

Понад 75% російських ракет та безпілотників збиває наша протиповітряна оборона. Щоб цей показник зростав надалі, підрозділи ППО не лише постійно тренуються та опановують нові системи, але й тісно співпрацюють із повітряними силами, пояснив командувач Об’єднаних сил ЗС України Сергій Наєв в інтерв’ю для програми Факти ICTV.

Командувач постійно перевіряє рівень готовності сил оборони на Північному напрямку і кордоні з Білоруссю. Окрема увага – ППО. Система протиповітряної оборони Північного напрямку організована у тісній взаємодії з Повітряними силами ЗС України. Від підрозділів, які здійснюють протиповітряне прикриття важливих об’єктів, виділяються мобільні вогневі групи, що посилюються озброєнням, яке ми отримуємо від наших партнерів, пояснив Сергій Наєв.

– Щодня ці підрозділи – на постійному бойовому чергуванні. І, залежно від зростання загрози ударів з повітря, вони підвищують свою готовність до дій. Кожного дня відбувається тренування. Військовослужбовці мають щодня вдосконалювати свою професійну майстерність, для того щоб у визначений час її показати у найкращому вигляді, з найвищим результатом. Тобто – збити засоби повітряного нападу противника.

Командувач Об’єднаних сил ЗС України Сергій Наєв визнає, що нам потрібно значно більше різноманітних систем ППО. Нині ж ми на повну і дуже ефективно використовуємо усе озброєння, надане Україні.

Зараз дивляться

– Нам хотілося б мати більше засобів протиповітряної оборони. Але, виходячи з наявного ресурсу, система протиповітряної оборони постійно вдосконалюється. Ми потихеньку отримуємо необхідні нам засоби ураження повітряних цілей, – запевнив він.

За словами Наєва, це дуже кропітка робота, яка, тим не менш, має принести бажаний результат.

Наразі ступінь знищення цілей перевищує 75%. Це – вагомий показник, хоча командувач визнає, що хотілося б більшого, і ОС над цим працюють.

Ситуацію на Північному напрямку та кордоні з Білоруссю Наєв вважає контрольованою: наші сили оборони укріплюють кордон, тренуються, а розвідка уважно спостерігає за всім, що відбувається у сусідній державі.

– Ми постійно відслідковуємо цю ситуацію, і готуємо наші сили до адекватного реагування. Безпосередньо зараз загрози з боку союзного угрупування ще немає. Воно ще на даний час не створене, але ця робота триває. І ми знаємо про її хід так ретельно, як необхідно про це знати. Ця робота, яка проводиться у нас, має підвищити стійкість нашої оборони та адекватність нашого реагування на зростання цієї загрози.

У випадку зростання загрози нападу з боку Білорусі наші сили оборони готові до всіх можливих варіантів розвитку подій, наголошує Сергій Наєв. Усі відповідні алгоритми роботи вже погоджені з Генеральним штабом.

Командувач Об’єднаних сил ЗС України постійно особисто перевіряє стан військ та оборони. Каже – така робота у військах не лише дає реальну картину ситуації, але й допомагає виправляти помилки: