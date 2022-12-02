Грудень, 02 в 12:30

Українські посольства та консульства у п’яти країнах Європи отримали закривавлені посилки.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, після вибуху посилки в руках працівника української дипломатичної установи в Мадриді інші посольства та консульства нашої держави почали отримувати погрози.

Зараз дивляться

Тепер до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки. У пакунках знаходилися очі тварин.

Самі посилки були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах крові.

Речник МЗС наголосив, що наразі намагаються вивчити зміст таких послань.

Крім того, акту вандалізму зазнав вхід до помешкання посла України в Ватикані, а посольство в Казахстані отримало повідомлення про мінування, яке згодом не підтвердилося.

Посольство в США отримало листа з ксерокопією критичної статті про Україну. Цей лист разом із іншими конвертами синхронно надійшов із території однієї європейської країни.

– Маємо підстави вважати, що відбувається добре спланована кампанія терору та залякування посольств і консульств України. Не маючи змоги зупинити Україну на дипломатичному фронті, нас намагаються залякати. Однак, можу одразу сказати, що ці спроби марні. Ми й надалі ефективно працюватимемо на перемогу України, – наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Наразі українська сторона взаємодіє із правоохоронцями іноземних країн задля розслідування всіх випадків погроз, встановлення причетних осіб та притягнення їх до відповідальності.

Наразі всі українські посольства та консульства переведені в режим посилених заходів безпеки.

МЗС України закликає іноземні уряди гарантувати максимальний захист українських дипломатичних установ відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини.

Раніше повідомлялося, що посольство США в Мадриді отримало лист, аналогічний тим посилкам-бомбам, відправленим до посольства України, на іспанську авіабазу та у збройову компанію у Сарагосі.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також повідомив, що в день, коли посольство України в Іспанії отримало пакунок з бомбою, ще два диппредставництва отримали листи з “дуже конкретними погрозами”.