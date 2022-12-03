Декабрь, 03 в 0:06

Украина уже сделала часть шагов, чтобы обеспечить духовную независимость народа, но на этом мы не остановимся.

Об этом во время вечернего обращения 2 декабря заявил президент Владимир Зеленский.

– На днях мы сделали часть шагов, чтобы гарантировать духовную независимость нашего народа. Вижу, что люди поддерживают эти шаги, и очень мощно поддерживают. И это еще не все. Будут еще шаги. Украина больше никогда не будет останавливаться на полпути, — подчеркнул он.

За время полномасштабной войны из российского плена удалось освободить 1 331 украинского защитника. Зеленский подчеркнул, что ни один украинец не останется в российских тюрьмах, лагерях и “изоляциях”.

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По словам главы государства, в Херсонской области продолжается разминирование, всего за несколько дней на этой неделе было изъято более 200 взрывоопасных предметов.

— В Херсонской области еженедельно больше покрытия связи, больше поставок электричества и газа, больше транспортных возможностей. Еженедельно больше доступа к нормальной медицине, к образовательным и социальным услугам. Сегодня же в Херсоне заработала и трансляция украинского телемарафона Єдині новини, — сказал он.