Грудень, 03 в 0:06

Україна вже зробила частину кроків, щоб гарантувати духовну незалежність народу, але на цьому ми не зупинимося.

Про це під час вечірнього звернення 2 грудня заявив президент Володимир Зеленський.

– Цими днями ми зробили частину кроків, щоб гарантувати духовну незалежність нашого народу. Бачу, що люди підтримують ці кроки, і дуже потужно підтримують. І це ще не все. Будуть іще кроки. Україна більше ніколи не зупинятиметься на півшляху, – наголосив він.

За час повномасштабної війни з російського полону вдалося звільнити 1 331 українського захисника. Зеленський наголосив, що жоден українець не залишиться в російських тюрмах, таборах та “ізоляціях”.

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За словами глави держави, на Херсонщині триває розмінування, лише за кілька днів цього тижня було вилучено понад 200 вибухонебезпечних предметів.

– На Херсонщині щотижня більше покриття зв’язку, більше постачання електрики й газу, більше транспортних можливостей. Щотижня більше доступу до нормальної медицини, до освітніх і соціальних послуг. Сьогодні ж у Херсоні запрацювала й трансляція українського телемарафону Єдині новини, – сказав він.