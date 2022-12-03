Декабрь, 03 в 8:04

Российские оккупанты продолжают нести значительные потери на фронте.

Доказательством этого, отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, является, в частности, тот факт, что оккупанты массово свозят раненых и убитых военных в больницы.

Так, по имеющейся в распоряжении украинской стороны информации, только в Токмак Запорожской области прибыли более десяти автомобилей с ранеными и убитыми оккупантами.

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Тем временем украинские защитники активно уничтожают захватчиков и их технику.

За сутки авиация Сил обороны нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники армии РФ и трижды ударила по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Кроме того, украинские защитники сбили вражеский вертолет и шесть беспилотников типа Орлан-10.

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили пять пунктов управления, два склада боеприпасов, 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и четыре других важных объекта российских оккупантов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 283-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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