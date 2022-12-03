До Токмака прибули понад 10 авто з пораненими та вбитими росіянами – Генштаб ЗСУ

Грудень, 03 в 8:04

Російські окупанти продовжують зазнавати значних втрат на фронті.

Доказом цього, зазначають у Генеральному штабі Збройних сил України, є, зокрема, той факт, що окупанти масово звозять поранених та вбитих військових до лікарень.

Так, за інформацією, яка є в розпорядженні української сторони, лише до Токмака Запорізької області прибули понад десять автомобілів із пораненими та вбитими окупантами.

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Тим часом українські захисники активно знищують загарбників та їхню техніку.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки армії РФ та тричі вдарила по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Крім того, українські захисники збили ворожий вертоліт та шість безпілотників типу Орлан-10.

Українські ракетники та артилеристи уразили п’ять пунктів управління, два склади боєприпасів, 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та чотири інших важливих об’єкти російських окупантів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 283-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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