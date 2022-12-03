Оккупанты, не надоело курить? Под Мелитополем раздаются мощные взрывы
Днем 3 декабря в Михайловке Мелитопольского района Запорожской области раздаются громкие взрывы.
Об этом со ссылкой на жителей временно оккупированного поселка сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров.
– Оккупанты, вам еще не надоело курить? Говорят, курение убивает, – насмехается над захватчиками Иван Федоров.
Как уточнил мэр Мелитополя, сейчас происходит детонация вблизи села Плодородное.
Также люди слышат автоматные очереди.
Представители власти в эти минуты выясняют все, что известно о взрывах в Мелитопольском районе.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 283-е сутки.
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Источник: Иван Федоров