Декабрь, 03 в 13:16

Днем 3 декабря в Михайловке Мелитопольского района Запорожской области раздаются громкие взрывы.

Об этом со ссылкой на жителей временно оккупированного поселка сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров.

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– Оккупанты, вам еще не надоело курить? Говорят, курение убивает, – насмехается над захватчиками Иван Федоров.

Как уточнил мэр Мелитополя, сейчас происходит детонация вблизи села Плодородное.

Также люди слышат автоматные очереди.

Представители власти в эти минуты выясняют все, что известно о взрывах в Мелитопольском районе.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 283-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Иван Федоров