Окупанти, не набридло курити? Під Мелітополем лунають потужні вибухи
Удень 3 грудня в Михайлівці Мелітопольського району Запорізької області лунають гучні вибухи.
Про це з посиланням на свідчення жителів тимчасово окупованого селища повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
– Окупанти, вам ще не набридло палити? Кажуть, куріння вбиває, – кепкує із загарбників Іван Федоров.
Як уточнив мер Мелітополя, нині відбувається детонація поблизу села Плодородне.
Також люди чують автоматні черги.
Представники влади наразі з’ясовують усе, що відомо про вибухи в Мелітопольському районі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 283-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Іван Федоров