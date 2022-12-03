Окупанти, не набридло курити? Під Мелітополем лунають потужні вибухи

Грудень, 03 в 13:16

Удень 3 грудня в Михайлівці Мелітопольського району Запорізької області лунають гучні вибухи.

Про це з посиланням на свідчення жителів тимчасово окупованого селища повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Зараз дивляться

– Окупанти, вам ще не набридло палити? Кажуть, куріння вбиває, – кепкує із загарбників Іван Федоров.

Як уточнив мер Мелітополя, нині відбувається детонація поблизу села Плодородне.

Також люди чують автоматні черги.

Представники влади наразі з’ясовують усе, що відомо про вибухи в Мелітопольському районі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 283-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Іван Федоров