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Факты / Україна

Российский энергетик руководит ударами РФ по инфраструктуре Украины — экс-глава Укрэнерго

Илья Нежигай, редактор ленты
Российский энергетик руководит ударами РФ по инфраструктуре Украины — экс-глава Укрэнерго
Фото: Pixabay

Российские обстрелы по энергетической инфраструктуре Украины наводит профессиональный энергетик, который понимает, куда именно следует нанести удар, чтобы электроснабжение для украинцев было прервано.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил бывший глава Укрэнерго Юрий Касич.

По его словам, запуски ракет по украинским энергетическим объектам осуществляют российские военные, которые лишь выполняют преступные приказы.

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— Агрессор бьет именно по наиболее загруженным объектам. Хочу сказать, что та обезьяна, которая давит кнопку пусковой установки, она лишь исполнитель. На самом деле, управляют этими обезьянами российский энергетик, который четко знает куда он бьет и зачем он бьет, — заявил Юрий Касич.

Говоря о наиболее загруженных объектах, которые атакует враг, экс-глава Укрэнерго имел в виду подстанции, определенными центрами, куда поставляется и откуда выходит электроэнергия.

Российская Федерация начала стратегически наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины с 10 октября, когда ракеты врага начали бить по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и теплогенерации.

После этого российские атаки по объектам инфраструктуры были повторены 15 и 23 ноября. Последняя атака РФ обесточила почти всю страну, последствиями чего стало постепенное восстановление энергетической инфраструктуры в разных городах и селах.

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