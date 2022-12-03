Грудень, 03 в 19:53

Російські обстріли по енергетичній інфраструктурі України наводить професійний енергетик, який розуміє, куди саме слід завдати удар, щоб електропостачання для українців було перервано.

Про це в етері національного телемарафону заявив колишній глава Укренерго Юрій Касіч.

За його словами, запуски ракет по українських енергетичних об’єктах здійснюють російські військові, які лише виконують злочинні накази.

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– Агресор б’є саме по найбільш завантажених об’єктах. Хочу сказати, що та мавпа, яка тисне кнопку пускової установки, вона лише виконавець. Насправді ж, керують цими мавпами російський енергетик, який чітко знає куди він б’є та навіщо він б’є, – заявив Юрій Касіч.

Говорячи про найбільш завантажені об’єкти, які атакує ворог, ексглава Укренерго мав на увазі підстанції, певними центрами, куди постачається та звідки виходить електроенергія.

Російська Федерація почала стратегічно завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України з 10 жовтня, коли ракети ворога почали бити по електропідстанціях, об’єктам гідроенергетики та теплогенерації.

Після цього російські атаки по об’єктах інфраструктури були повторені 15 та 23 листопада. Остання атака РФ знеструмила майже всю країну, наслідками чого стало поступове відновлення енергетичної інфраструктури в різних містах та селах.