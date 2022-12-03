Декабрь, 03 в 1:00

На фоне кампании террора против Украины министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел срочное совещание с послами.

Во время совещания обсуждалась безопасность украинских посольств и консульств, поставка энергетического оборудования в Украину, а также воплощение Формулы мира президента Владимира Зеленского.

— Что касается второго, работаем на результат: скоро в Украину поступит больше трансформаторов, генераторов и запчастей, чтобы помочь энергетикам обеспечить свет, воду и тепло в домах украинцев, — отметил министр.

Также, по словам Кулебы, послы приступают к системной работе по проведению переговоров с партнерами по воплощению Формулы мира.

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Что касается террора против дипломатов, на сегодняшний день зафиксировано 18 случаев угроз в 12 странах.

– Покушение на теракт в Испании, пакеты с извращенными угрозами в виде вырванных глаз животных в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, Австрии, Чехии, Ватикане, Франции, сообщения о минировании в Казахстане, а также подозрительное письмо в США, – написал глава МИД.

Кулеба отметил, что таким образом террористы хотят ослабить, запугать Украину и подорвать важную дипломатическую работу по снабжению оружием, энергооборудованием, изоляции России.

Министр отметил, что дипломаты уже ужесточили безопасность и работают с национальными правоохранительными органами иностранных стран и СБУ, чтобы найти и наказать виновных.

– Террористам ничего не удастся. Мы не дадим им запугать Украину или подорвать работу дипломатов. Мы продолжим защищать свой дипломатический фронт, тянуть оружие и энергооборудование, усиливать изоляцию России и работать над трибуналом для руководства государства-террориста, — подчеркнул министр.

Источник: Дмитрий Кулеба