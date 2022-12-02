Здоровый человек на такое не способен: Кулеба о письмах с вырезанными глазами животных

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал последнюю информацию об “окровавленных письмах”, которые получили некоторые украинские посольства и консульства за рубежом.

В эфире телемарафона Единые новости министр сказал, что украинская дипломатия устроила России хоррор, а нам в ответ устроили триллер.

— Но мы устроили России и ее друзьям именно фильм ужасов. Они переживают одно поражение за другим на дипломатическом фронте, – сказал министр.

Кулеба подчеркнул, что сейчас идет следствие, и он не готов “сейчас однозначно утверждать, что это именно действия непосредственно российских спецслужб”.

— Но то, что это так или иначе, этот триллер, устроенный украинским посольствам и консульствам, связанный с Россией — для меня бесспорно. Дождемся окончательных выводов следствия. Но мы обязательно раскрутим эту цепочку до последнего элемента совместно с нашими партнерами в тех странах, где эти инциденты произошли.

Кулеба рассказал, что следствия по инцидентам будут вести отдельно в каждой стране, ведь в каждой стране есть свое уголовное законодательство. Он также добавил, что в Украине также проведут официальное расследование этих случаев.

— Те люди, которые придумали эту операцию – просто больны головой. Потому что вырезать глаза у животных с кусками плоти, класть в конверт, рассылать их по посольствам и консульствам украинским – здоровый человек на такое не способен. Это больные люди. Но это опасно больные люди.

2 декабря представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что украинские посольства и консульства в пяти странах Европы получили окровавленные посылки.

По его словам, после взрыва посылки в руках работника украинского дипломатического учреждения в Мадриде, другие посольства и консульства нашего государства начали получать угрозы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.