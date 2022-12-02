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Здоровый человек на такое не способен: Кулеба о письмах с вырезанными глазами животных

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель Вадим Карпьяк Ведущий программы «Свобода слова»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал последнюю информацию об “окровавленных письмах”, которые получили некоторые украинские посольства и консульства за рубежом.

В эфире телемарафона Единые новости министр сказал, что украинская дипломатия устроила России хоррор, а нам в ответ устроили триллер.

— Но мы устроили России и ее друзьям именно фильм ужасов. Они переживают одно поражение за другим на дипломатическом фронте, – сказал министр.

Кулеба подчеркнул, что сейчас идет следствие, и он не готов “сейчас однозначно утверждать, что это именно действия непосредственно российских спецслужб”.

— Но то, что это так или иначе, этот триллер, устроенный украинским посольствам и консульствам, связанный с Россией — для меня бесспорно. Дождемся окончательных выводов следствия. Но мы обязательно раскрутим эту цепочку до последнего элемента совместно с нашими партнерами в тех странах, где эти инциденты произошли.

Кулеба рассказал, что следствия по инцидентам будут вести отдельно в каждой стране, ведь в каждой стране есть свое уголовное законодательство. Он также добавил, что в Украине также проведут официальное расследование этих случаев.

— Те люди, которые придумали эту операцию – просто больны головой. Потому что вырезать глаза у животных с кусками плоти, класть в конверт, рассылать их по посольствам и консульствам украинским – здоровый человек на такое не способен. Это больные люди. Но это опасно больные люди.

2 декабря представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что украинские посольства и консульства в пяти странах Европы получили окровавленные посылки.

По его словам, после взрыва посылки в руках работника украинского дипломатического учреждения в Мадриде, другие посольства и консульства нашего государства начали получать угрозы.

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