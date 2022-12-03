Грудень, 03 в 1:00

На тлі кампанії терору проти України міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів термінову нараду з послами.

Під час наради обгорювалася безпека українських посольств та консульств, постачання енергетичного обладнання в Україну, а також втілення Формули миру президента Володимира Зеленського.

– Щодо другого, працюємо на результат: незабаром в Україну надійде більше трансформаторів, генераторів та запчастин, щоб допомогти енергетикам забезпечити світло, воду та тепло у будинках українців, – зазначив міністр.

Також, за словами Кулеби, посли розпочинають системну роботу з проведення переговорів із партнерами щодо втілення Формули світу.

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Щодо терору проти дипломатів, станом на сьогоднішній день зафіксовано 18 випадків загроз у 12 країнах.

– Замах на теракт в Іспанії, пакети зі збоченими загрозами у вигляді вирваних очей тварин в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, Австрії, Чехії, Ватикані, Франції, повідомлення про мінування у Казахстані, а також підозрілий лист у США, – написав очільник МЗС.

Кулеба зазначив, що у такий спосіб терористи хочуть послабити, залякати Україну та підірвати важливу дипломатичну роботу з постачанння зброї, енергообладнання, ізоляції Росії.

Міністр наголосив, що дипломати вже посилили безпеку та працюють з національними правоохоронними органами іноземних країн та СБУ, щоб знайти та покарати винних.

– Терористам нічого не вдасться. Ми не дамо їм залякати Україну чи підірвати роботу дипломатів. Ми продовжимо захищати свій дипломатичний фронт, тягнути зброю та енергообладнання, посилювати ізоляцію Росії та працювати над трибуналом для керівництва держави-терориста, – наголосив міністр.

Джерело: Дмитро Кулеба