Декабрь, 03 в 18:50

В результате действий украинских военных враг понес потери в захваченных Россией районах Запорожской области в количестве 270 раненых оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за вечер 3 декабря.

Военные сообщили, что враг сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны и осуществляет инженерное оборудование оборонительных рубежей и позиций.

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— На Авдеевском и Бахмутском направлениях продолжает вести наступление и активно применяет авиацию для поддержки наземных группировок, — говорится в сообщении.

В течение суток оккупанты нанесли два ракетных и 10 авиационных ударов, а также совершили три обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам вдоль линии соприкосновения. В частности, ракетному удару подвергся объект гражданской инфраструктуры города Краматорск.

В Генштабе сообщили, что сейчас сохраняется угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины.

— Противник продолжает нести потери. Так, 2 декабря в результате огневого поражения района сосредоточения противника в городе Старобельск Луганской области, потери врага составили около 30 военнослужащих ранеными и 14 — погибшими, — сообщили украинские военные.

Кроме того, за прошедшие сутки в Мелитопольском и Васильевском районах Запорожской области, оккупанты потеряли более 270 человек ранеными. Информация о погибших уточняется, сообщили в Генштабе.

Ситуация на фронте по направлениям:

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.

На Слобожанском направлении враг продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелам из разнокалиберной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Одноробовка, Стрелечья, Нескучное, Терновая, Старица, Огирцево, Черняков и Чугуновка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Осуществил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Синьковка, Табаевка, Берестовое и Вишневое Харьковской области и Макеевка и Площанка на Луганщине.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий, пытается улучшить тактическое положение. Обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Серебрянка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Белая Гора, Курдюмовка, Опытное, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, и Новомихайловка в Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг обороняется. Обстрелял из артиллерии районы Большой Новоселки, Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении враг также ведет оборонительные действия. Осуществил артиллерийские обстрелы районов более десяти населенных пунктов, рядом с линией соприкосновения, в частности Орехова Запорожской области.

На Херсонском направлении враг ведет оборону ранее захваченных рубежей. Осуществляет обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиций наших войск и освобожденных населенных пунктов Херсонской области. Не прекращает обстрелы пригорода и города Херсон.

Украинская авиация в течение текущих суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также удар по позиции зенитно-ракетного комплекса оккупантов.

Также, в районе населенного пункта Подгородное Донецкой области, был сбит вражеский самолет. Информация относительно его типа уточняется.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии ВС Украины поразили два пункта управления, склад боеприпасов и два района сосредоточения личного состава и ВВТ врага.