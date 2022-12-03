Грудень, 03 в 18:50

Внаслідок дій українських військових ворог зазнав втрат в захоплених Росією районах Запорізької області у кількості 270 поранених окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України за вечір 3 грудня.

Військові повідомили, що ворог зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони та здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій.

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– На Авдіївському і Бахмутському напрямках продовжує вести наступ та активно застосовує авіацію для підтримки наземних угруповань, – йдеться у повідомленні.

Протягом доби окупанти завдали двох ракетних та 10 авіаційних ударів, а також здійснили три обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Зокрема, ракетного удару зазнав об’єкт цивільної інфраструктури міста Краматорськ.

У Генштабі повідомили, що наразі зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України.

– Противник продовжує зазнавати втрат. Так, 2 грудня в результаті вогневого ураження району зосередження противника у місті Старобільськ Луганської області, втрати ворога склали близько 30 військовослужбовців пораненими та 14 – загиблими, – повідомили українські військові.

Крім того, протягом минулої доби в Мелітопольському та Василівському районах Запорізької області, окупанти втратили понад 270 осіб пораненими. Інформація щодо загиблих уточнюється, повідомили у Генштабі.

Ситуація на фронті за напрямками:

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстрілів з різнокаліберної артилерії зазнали райони населених пунктів Одноробівка, Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Огірцеве, Черняків та Чугунівка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Синьківка, Табаївка, Берестове і Вишневе Харківської області та Макіївка і Площанка на Луганщині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій, намагається покращити тактичне положення. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Серебрянка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Біла Гора, Курдюмівка, Опитне, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Марʼїнка, та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку ворог обороняється. Обстріляв з артилерії райони Великої Новосілки, Вугледара, Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог також веде оборонні дії. Здійснив артилерійські обстріли районів понад десяти населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення, зокрема Оріхова Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог веде оборону раніше захоплених рубежів. Здійснює обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії позицій наших військ та звільнених населених пунктів Херсонської області. Не припиняє обстрілів передмістя та міста Херсон.

Українська авіація протягом поточної доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також удар по позиції зенітно-ракетного комплексу окупантів.

Також, в районі населеного пункту Підгородне Донецької області, було збито ворожий літак. Інформація щодо його типу уточнюється.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії ЗС України уразили два пункти управління, склад боєприпасів та два райони зосередження особового складу і ОВТ ворога.