Это пропаганда РФ: Конгресс США не видит проблем с контролем помощи Украине

Декабрь, 04 в 16:38

Пока нет проблем с контролем помощи США Украине – утверждение об этом является элементом российской пропаганды. Об этом сообщил глава Комитета по Вооруженным силам Палаты представителей США демократ Адам Смит.

Как отмечает Politico, конгрессмен сказал, что “несколько безумствует” от подобных утверждений.

– Во-первых, акцент на этом является частью российской пропаганды. Все эти истории о том, что деньги тратятся глупо. Во-вторых, Украина тратит эти деньги очень хорошо. Вот почему они побеждают, – подчеркнул Адам Смит.

В то же время он сказал, что не выступает против надзора за помощью как таковым. Но подчеркнул, что это не может быть оправданием, чтобы не финансировать то, что делают в Украине.

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Напомним, президент США Джо Байден направил в Конгресс запрос на 37,7 млрд долларов дополнительной финансовой помощи для Украины в пределах временного бюджета.

О необходимости усилить контроль за военной помощью в Украине заговорили законодатели от Республиканской партии США.

Они обещали заняться этим вопросом после того, как их партия получит большинство в Палате представителей в январе.