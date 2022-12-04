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Факти / Світ

Це пропаганда РФ: Конгрес США не бачить проблем з контролем допомоги Україні

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Це пропаганда РФ: Конгрес США не бачить проблем з контролем допомоги Україні
Фото: Pixabay

Наразі немає проблем із контролем допомоги США Україні – твердження про це є елементом російської пропаганди. Про це повідомив голова Комітету з питань Збройних сил Палати представників США демократ Адам Сміт.

Як зазначає Politico, конгресмен сказав, що “трохи шаленіє” від подібних тверджень.

– По-перше, акцент на цьому є частиною російської пропаганди. Всі ці історії про те, що гроші витрачаються нерозумно. По-друге, Україна витрачає ці гроші дуже добре. Ось чому вони перемагають, – наголосив Адам Сміт.

Водночас він сказав, що не виступає проти нагляду за допомогою як такого. Але підкреслив, що це не може бути виправданням, щоб не фінансувати те, що роблять в Україні.

Зараз дивляться

Нагадаємо, президент США Джо Байден надіслав у Конгрес запит на 37,7 млрд доларів додаткової фінансової допомоги для України в межах тимчасового бюджету.

Про необхідність посилити контроль за військовою допомогою Україні заговорили законодавці від Республіканської партії США. 

Вони обіцяли зайнятись цим питанням після того, як їх партія отримає більшість у Палаті представників у січні.

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Джерело: Politico
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