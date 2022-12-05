Никакого коммерческого экспорта, Украина не продает электроэнергию — Yasno

Декабрь, 04 в 23:09

Украины продолжает работать синхронно с энергосистемой Европы, а не продавать электроэнергию партнерам.

Об этом заявил гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко.

– И тут я хочу развеять заверения, что Украина продает электроэнергию. Мы не экспортируем электроэнергию, – написал он.

Также гендиректор объясняет скриншоты с сайта ENTSO-E, на которых видно, что экспорт есть:

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— На сайте entsoe.eu есть дашборд с вкладкой Scheduled Commercial Exchanges, то есть коммерческие поставки. Там в Украине и на импорт, и на экспорт – ничего. Также есть вкладка Cross-Border Physical Flow, где есть результат балансировки систем. Например, Украина получает какие-то объемы электроэнергии от систем европейских стран и отдает те же объемы в системы европейских стран соответственно балансируя их, — информирует он.

По словам Коваленко, вчера Словакия отдала в Украину с 12.00 до 1.00 ночи 282 МВт, а Румынии — 201 МВт.

– Есть еще Молдова, которая передает нам, а мы от нее – передаем Венгрии. Как часть европейской энергосистемы. То есть никакого коммерческого экспорта, Украина не продает электроэнергию, — отмечает он.

Кроме того, Коваленко сообщил, что в эти выходные в Киеве максимальное потребление электроэнергии составило 1089 МВт.

– На выходных Киев обычно потребляет меньше, чем в будни, и сегодня максимальное потребление составляло 1089 МВт. Дефицит был незначительным, около 170 МВт. Это хороший знак, – написал он в Facebook.

Он отметил, что до атак 23 ноября дефицит в энергосистеме был связан в основном с сетями, особенно для центрального региона.

– После атак 23 ноября добавился еще и генерационный, наши электростанции не производили достаточно энергии. Но энергетикам удалось подключить в систему новый объем мощности – дополнительные блоки атомной и тепловой генерации, так что есть возможность вернуться к стабилизационным графикам в Киеве. В некоторых регионах это уже сделали, – сообщил Коваленко.

Также, по его словам, удалось восстановить несколько линий и подстанций. Это означает, что сетевые ограничения снижены, электроэнергию можно эффективно доставлять к большему количеству клиентов.